Fenerbahçe Kulübünün yeni transferi Diego Reyes, bu sezon şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli ile birlikte FB TV'ye açıklamalarda bulunan Reyes, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bunun bana yüklediği sorumluluk çok büyük. Elimden geleni yapacağım, çok çalışacağım. Bu sene takımımla şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Takıma katılmak için sabırsızlandığını söyleyen Meksikalı savunma oyuncusu, "Birebir olarak tanıdığım oyuncular yok ama Fenerbahçe'de forma giyen her oyuncunun önemli olduğunun farkındayım. Onların da isimlerini duydum, biliyorum. Takıma katılmak ve arkadaşlarımı tanımak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe tarihinin ilk Meksikalı futbolcusu olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Reyes şunları kaydetti:

"Burada forma giyen ilk Meksikalı futbolcu olduğum için çok mutluyum. Burada oynama fırsatı verdiği için Fenerbahçe Kulübüne sonsuz teşekkür ederim. Bana güvendiler. Böyle bir ilke imza attığım için gurur duyuyorum. Umuyorum ki bir kapı açılmıştır ve benden sonra da diğer Meksikalı oyuncular buraya gelir."

Reyes son olarak taraftarlara verdiği mesajda, "Bizlere inansınlar. Gerçekten çok büyük bir kulübüz ve güçlü bir takım olduk. Bu sene umuyorum ve inanıyorum ki şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

COMOLLİ: "REYES UZUN SÜREDİR İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli, Diego Reyes'i sarı-lacivertli takıma kazandırdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Comolli yaptığı açıklamada, "Reyes uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Onu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyum. Hem stoperde hem de defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir oyuncu. 65 kez de milli formayı giymiş ve önemli liglerde oynamış bir futbolcu. Böyle bir oyuncuya imza attırdığımız için gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Genç, değerli ve karakterli futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırdıklarını dile getiren Comolli, şöyle konuştu:

"Bir transfer dönemi diğerine benzemez. Her transfer döneminin, her kulüpte kendine has özellikleri vardır. Başkanımızın seçim kampanyasında belirttiği gibi, takımı gençleştirerecek transferler yapacaktı. En önemlisi, sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda iyi karaktere sahip futbolcuları buraya getirecekti ve bu bizim için çok önemliydi. Bu nedenle bazı transferler geç gerçekleşir. Önemli olan, bizim istediğimiz oyuncuları kadroya katmamızdı. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe'ye getirdiğimiz isimler hem genç hem değerli hem de iyi karaktere sahip oyuncular."

"TARAFTARIMIZ BİRKAÇ HAREKET DAHA GÖRECEK"

Damien Comolli, transfer döneminin sonuna gelinirken yeni isimleri kadroya katabileceklerini anlattı.

Fenerbahçe'nin transfer politikası ile ilgili de açıklamalar yapan İtalyan futbol adamı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz ancak bu gizliliğin sebebi, transferde bilgileri gizli tutmanın sağlayacağı avantajdır. Bu avantajı da sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Piyasada bir takım fırsatlar oluşur ve biz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Tıpkı Islam Slimani'ni basın toplantısında söylediğim gibi. Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var ve biz de o fırsatlardan faydalanacağız. Transfer döneminin son günlerine girilirken, taraftarımız birkaç hareket daha görecek."

Öte yandan, sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzalayan Diego Reges'in, Ülker Stadı'nı gezip, Fenerbahçe Müzesi'ni ziyaret eden taraftarlarla fotoğraf çektirdiği aktarıldı.