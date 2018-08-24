Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftaya 3 puanla 10. sırada tamamladı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Hasan Ali, 200. Süper Lig maçında
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında 200. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Süper Lig kariyerine Kayserispor ile başlayan tecrübeli futbolcu, Göztepe karşısında forma giymesi durumunda ligde 200. resmi maçına çıkacak.
Hasan Ali Kaldırım, geride kalan 199 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
- 24.8.2018 12:52
-
Dirar Toulouse yolcusu
Toplam 1
Yorum
canfb yanında isla'yı da hediye olarak verin ondan da kurtulmuş oluruz
-
Al Hilal, Gomis'i duyurdu
Toplam 11
Yorum
Muzzy #paragomis ??
-
Al Hilal, Gomis'i duyurdu
Toplam 11
Yorum
Muzzy Başarılar dilerim fakat ordada gol kralı olup yine para isteyecekmişim. Seni çok sevdik ama sen bu büyük camiaya ihanet ettin??????
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.