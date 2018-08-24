Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    , deplasmanında

    Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında

    Sarı-lacivertliler, 'in 3. haftasında yarın 'ye konuk olacak

    , 'in 3. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

    Lige, sahasında 'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda 'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftaya 3 puanla 10. sırada tamamladı.

    Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden ve dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Hasan Ali, 200. Süper Lig maçında

    Fenerbahçe'nin milli futbolcusu , Göztepe karşısında 200. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

    Süper Lig kariyerine ile başlayan tecrübeli futbolcu, Göztepe karşısında forma giymesi durumunda ligde 200. resmi maçına çıkacak.

    Hasan Ali Kaldırım, geride kalan 199 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

    1. 24.8.2018 12:52
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