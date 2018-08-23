Fenerbahçe'den KAP'a Josef de Souza açıklaması
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe Josef de 'yı KAP'a bildirdi: " ile görüşmelere başlandı"

    Fenerbahçe Josef de Souza'yı KAP'a bildirdi: "Al Ahli ile görüşmelere başlandı"

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Josef de 'nın Kulübü SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

    Fenerbahçe Kulübü dün resmi internet sitesinden yaptığı ve Josef de 'yla ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasından bir gün sonra Brezilyalı oyuncu için kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    3 sezondur Fenerbahçe'de görev yapan Brezilyalı futbolcu, 134 mücadelede sarı-lacivertli formayı terletti.

    İşte KAP'a yapılan açıklama:

    1. 23.8.2018 10:21
    2. Güncelleme: 23.8.2018 11:43
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