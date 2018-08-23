Fenerbahçe Kulübü dün resmi internet sitesinden yaptığı ve Josef de Souza'yla ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasından bir gün sonra Brezilyalı oyuncu için Al Ahli kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



3 sezondur Fenerbahçe'de görev yapan Brezilyalı futbolcu, 134 mücadelede sarı-lacivertli formayı terletti.

İşte KAP'a yapılan açıklama:



