Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Fenerbahçe Kulübü dün resmi internet sitesinden yaptığı ve Josef de Souza'yla ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasından bir gün sonra Brezilyalı oyuncu için Al Ahli kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
3 sezondur Fenerbahçe'de görev yapan Brezilyalı futbolcu, 134 mücadelede sarı-lacivertli formayı terletti.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
- 23.8.2018 10:21
- Güncelleme: 23.8.2018 11:43
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Fenerbahçe Josef de Souza'yı KAP'a bildirdi: "Al Ahli ile görüşmelere başlandı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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