Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan Ali Koç gerçeği – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Başkanı Hasan ’ndan gerçeği

    Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan Ali Koç gerçeği
    Başkanı Hasan , 'nin de gündemine giren ve 'a transfer olan Emre Akbaba ile çarpıcı açıklamalar yaptı. 'un sarı-lacivertlilerin başkanı olduktan sonra kendisini aradığını belirten Çavuşoğlu, "Emre'yi sordu. 'Lazımsa verelim' dedim. 'G.Saray'la anlaşmanız varsa biç hiç girmeyelim' karşılığını verdi. Allah'ı var, Ali Koç o konuda koç gibi dik durdu" sözlerini sarfetti.
    1. 22.8.2018
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