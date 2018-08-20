Boyata Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibe aldı!
İsmi Fenerbahçe ile anılan Dedryck Boyata, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'i sosyal medyadan takibe aldı.
İsmi yaz transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılan Celtic'in Belçikalı stoperi Dedryck Boyata kişisel Instagram hesabından, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i takibe aldı.
Bu hamle, stoper arayışında olduğu bilinen Galatasaray'da mı oyuncunun transferinde devreye girdi sorularını beraberinde getirdi.
DEDRYCK BOYATA KİMDİR?
- 20.8.2018 14:39
- Güncelleme: 20.8.2018 14:45
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Toplam 6
Yorum
ua-43 öyle deme beleşhandacılar kızar şimdi sana ileri pas atgmaktan aciz adamı savunurlar şimdi
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Hakan Balta'ya veda
Toplam 1
Yorum
ua-43 yolun açık olsun kadroda olmasan bile takım içi uyumu asla bozmadın ihtiyaç halinde gerçek bir gs li duruşu gösterdin
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Çok değerli galibiyet
Toplam 2
Yorum
Belhanda'yı oynatacam diye geçen haftadaki akıcı oynayabilen takımı bozdun hoca. Sinan'ı forvet veya f.arkası oynatacağın yerde kanada çektin verim düştü.
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