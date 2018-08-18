Neustadter’den memnun değil – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’den memnun değil

    Neustadter’den memnun değil
    PHİLLİP Cocu, stoperlerinden 'in savaşçı kimliğinden ve performansından dolayı memnun. Ancak Slovak oyuncunun partneri Roman şu ana kadarki görüntüsüyle Cocu'nun gözüne giremedi. Özellikle yaptığı top kayıpları nedeniyle Hollandalı hocanın oyun sistemi aksıyor. 47 yaşındaki hoca bu bölgeye tecrübeli ve ayağına hakim bir ismi istiyor.
    1. 18.8.2018
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