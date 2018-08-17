Salih Uçan Empoli’ye kiralandı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Empoli’ye kiralandı

    <a href="/index/salih-ucan?id=074bcf71-d183-4365-b8ab-e1df406ed983" class="" rel="tag">Salih Uçan</a> Empoli’ye kiralandı
    SLİMANİ'ye imza attıran , 'ı ise Empoli'ye kiraladı. Sportif direktör Damien Comolli, genç oyuncunun transferi için Empoli ile anlaştıklarını açıklarken, İtalyan ekibinin satın alma opsiyonuna da sahip olacağını belirtti. Salih daha önce de 2 sezon Roma'ya kiralanmıştı. Comolli, Ozan Tufan'ı ise gönderme düşüncelerinin olmadığını söyledi.
    1. 17.8.2018
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