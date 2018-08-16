Mauricio İsla güven vermedi – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    güven vermedi

    Mauricio İsla güven vermedi
    Phillip ?Cocu'nun ısrarla şans verdiği , maçlarında da beklenilen performansın uzağında kaldı. Şili'li futbolcu, Benfica karşılaşmasında 80. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bırakmıştı. 30 yaşındaki futbolcu kondisyon olarak takımın gerisinde.
    1. 16.8.2018
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