Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleşen idmanda, Benfica maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak çalışmaları sürdürdüler. Saat 10.30'da başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında yapılan çift kale maçla noktalandı.
- 16.8.2018 14:47
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Trabzonspor'da "istifa" açıklaması
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dobra dobra hacısalihoğlu akrabam olduğun halde en sevmediğim tip sensin. kibir sende cimrilik sende, asık surat sende.. istifan hoş olur
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Toplam 1
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maho Trabzon bu teknik adamla sivası yenemez benden söylemesi
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Toplam 9
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level 15 final skoru 158
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