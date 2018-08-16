Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    , Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/evkur-yeni?id=4641303a-a518-4749-98f6-b3f6c9219b6f" class="" rel="tag">Evkur Yeni</a> Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    , 2'nci haftasında deplasmanda Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleşen idmanda, maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak çalışmaları sürdürdüler. Saat 10.30'da başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında yapılan çift kale maçla noktalandı.

    1. 16.8.2018 14:47
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