Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleşen idmanda, Benfica maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak çalışmaları sürdürdüler. Saat 10.30'da başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında yapılan çift kale maçla noktalandı.

