Fenerbahçe Emre Akbaba için resmi teklif yaptı
Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'a resmi teklif yaptı.
beIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Emre Akbaba için Akdeniz ekibine resmi teklif götürdü. İddialara göre, Fenerbahçe, 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor yönetimini ikna etti. Emre Akbaba'nın kararı bekleniyor.
- 16.8.2018 15:31
- Güncelleme: 16.8.2018 17:16
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal ya başkan takdir ediyorum seni ama nedir bu negredo,love transferleri.gönder gitsin bunları Beşiktaş'a yakışır golcüler al.şenol hoca haklı.
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Kulüp televizyonları kapatılıyor!
Toplam 1
Yorum
forever1903 dogru karar destekliyorum, zaten dogru dürüs bir yayin yapmiyorlar, bosuna paralar harcaniyor, hep birlikte harekt edilmesi dahada dogru
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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Beşiktaş sayfalarin da neden Fenerbahçe galatsaray haberi okuyoruz . yapacak haber mi bulamadiniz bide UEFA on eleme maci var çok .........
Fenerbahçe Emre Akbaba için resmi teklif yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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