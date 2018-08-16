Fenerbahçe Emre Akbaba için resmi teklif yaptı – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Emre Akbaba için resmi teklif yaptı

    Fenerbahçe Emre Akbaba için resmi teklif yaptı

    , Emre Akbaba için 'a resmi teklif yaptı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren , Aytemiz 'un başarılı oyuncusu Emre Akbaba için girişimde bulundu.

    beIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Emre Akbaba için Akdeniz ekibine resmi teklif götürdü. İddialara göre, Fenerbahçe, 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor yönetimini ikna etti. Emre Akbaba'nın kararı bekleniyor.
    1. 16.8.2018 15:31
    2. Güncelleme: 16.8.2018 17:16
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