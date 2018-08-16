Comolli,Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı
Fenerbahçe'de Damien Comolli ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Salih Uçan için Empoli ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Damien Comolli, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonlu olarak İtalyan kulübüne kiralandığını belirtti. Ayrıca Comolli, "Şu anda herhangi bir futbolcu satma zorunluluğumuz yok. Finansal Fair Play çerçevesinde transfer politikasını sürdürüyoruz. Ozan konusunda da satma gibi bir düşüncemiz yok. Ozan'ın da gitme gibi bir düşüncesi yok" ifadelerini kullandı.
- 16.8.2018 14:34
- Güncelleme: 16.8.2018 15:08
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Trabzonspor'da "istifa" açıklaması
Toplam 1
Yorum
dobra dobra hacısalihoğlu akrabam olduğun halde en sevmediğim tip sensin. kibir sende cimrilik sende, asık surat sende.. istifan hoş olur
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Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ediyor
Toplam 1
Yorum
maho Trabzon bu teknik adamla sivası yenemez benden söylemesi
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Kriketle zombi vurma
Toplam 9
Yorum
level 15 final skoru 158
Comolli,Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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