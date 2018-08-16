Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Salih Uçan için Empoli ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Damien Comolli, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonlu olarak İtalyan kulübüne kiralandığını belirtti. Ayrıca Comolli, "Şu anda herhangi bir futbolcu satma zorunluluğumuz yok. Finansal Fair Play çerçevesinde transfer politikasını sürdürüyoruz. Ozan konusunda da satma gibi bir düşüncemiz yok. Ozan'ın da gitme gibi bir düşüncesi yok" ifadelerini kullandı.