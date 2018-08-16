Comolli,Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Comolli,'ın yeni takımını açıkladı

    Comolli,Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı

    'de ayrılığı resmen açıkladı

    Sportif Direktörü , için Empoli ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

    Comolli'den Ozan Tufan yorumu

    Damien Comolli, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonlu olarak İtalyan kulübüne kiralandığını belirtti. Ayrıca Comolli, "Şu anda herhangi bir futbolcu satma zorunluluğumuz yok. Finansal Fair Play çerçevesinde transfer politikasını sürdürüyoruz. Ozan konusunda da satma gibi bir düşüncemiz yok. Ozan'ın da gitme gibi bir düşüncesi yok" ifadelerini kullandı.

    Damien Comolli ayrılığı resmen açıkladı

    1. 16.8.2018 14:34
    2. Güncelleme: 16.8.2018 15:08
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