Slimani’ye büyük ilgi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Slimani’ye büyük ilgi

    Slimani’ye büyük ilgi
    Fenerbahçe-Benfica maçında sarı-lacivertli taraftarlar Islam Slimani'ye yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçını yeni transfer Islam Slimani de tribünden izledi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Slimani, şaşkınlığını gizleyemedi.
    1. 15.8.2018
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