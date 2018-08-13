Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
4-3-3 uzmanı Phillip Cocu, Eljif’li sistemle devrim yapmak istese de çabuk vazgeçti. Benfica maçıyla gözü korkan Hollandalı hoca geri adım attı. Josef&Topal ikilisi, Bursaspor maçına damga vurdu
Fenerbahçe, bundan önceki üç sezonda çift ön liberolu sistemle oynadı. Bazen zorunluluktan kısa süreli değişiklikler yaşansa da defansın önündeki ikili hiç değişmedi. Josef de Souza ve Mehmet Topal; Vitor Pereira, Dick Advocaat ve Aykut Kocaman'ın değişmezleri oldu. Josef'in de Topal'ın da kaliteleri bireysel anlamda tartışılmadı, eleştiriler hep ikisinin bir arada oynatılması üzerinden yapıldı. Gerekçe; Josef&Topal'lı sistemin Fenerbahçe'yi defansif yapmasıydı.
1 PENALTI, 1 GOL
Kocaman, geçen sezon bu ikiliyi bozdu, peş peşe kayıplar yaşanınca geri adım attı. Peş peşe galibiyetlerle takım toparlanırken, Kocaman bu yükselişi Josef ve Topal'a bağladı, "Keşke hiç maceraya girmeseymişim" itirafında bulundu. Cocu da Eljif'li sistemle yenilik yapmak istedi ama çabuk vazgeçti. Benfica maçı gözünü korkuttu. Bursaspor maçında yan yana oynayan ikili, geceye damga vurdu. Topal penaltıyı yaptırdı, Josef galibiyet golünü attı.
RAKAMLARI SÜPER
İkilinin icraatları bununla da sınırlı kalmadı. Topal, 11 kezle maçın en fazla ikili mücadele kazanan, 4 kezle en fazla başarılı çalım atan, yine 4 kezle en fazla hava topu alan ismi oldu. Ayrıca yüzde 84.7 pas isabeti sağladı, 1 top çaldı, 3 uzaklaştırma yaptı, 1 şut ve 1 de kilit pas attı. Josef ise paslarda yüzde 79.2 isabet oranı tutturdu; 2 uzun top ve 3 şut attı, 2 de top çaldı. Josef&Topal'la 4-2-3-1'e dönüş yapan Phillip Cocu'nun bunda ısrar edip etmeyeceği merak ediliyor.
KİM GELSE VAZGEÇEMİYOR
Fenerbahçe ne zaman kötü oynasa, ilk eleştirilen Josef-Topal dizilişi olurdu. "Cocu ile değişir" yorumları yapıldı ama gelenek sürdü. Meşhur ikili, kafasında 4-3-3 planı olan Hollandalı hocayı daha ilk lig maçında 4-2-3-1'e döndürttü.
ELJİF BASKIYI KALDIRAMADI
Cocu'nun, Bursa maçına Eljif Elmas'la başlaması bekleniyordu ancak herkes yanıldı. Hollandalı teknik adam, 18'lik yıldız adayını kulübeye yollayıp Josef ve Topal'ı tercih etti. Cocu'nun, Elijf'i Benfica ile oynanan maçın ikinci yarısında yaşanan baskıyı kıracak performansı gösteremediği için kulübeye çektiği bildirildi. Her şeye rağmen Cocu'nun kalitesine sonuna kadar inandığı Eljif'ten vazgeçmediği belirtiliyor.
- 13.8.2018
-
Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
Toplam 1
Yorum
pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
-
Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
-
Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.