Fenerbahçe, bundan önceki üç sezonda çift ön liberolu sistemle oynadı. Bazen zorunluluktan kısa süreli değişiklikler yaşansa da defansın önündeki ikili hiç değişmedi. Josef de Souza ve Mehmet Topal; Vitor Pereira, Dick Advocaat ve Aykut Kocaman'ın değişmezleri oldu. Josef'in de Topal'ın da kaliteleri bireysel anlamda tartışılmadı, eleştiriler hep ikisinin bir arada oynatılması üzerinden yapıldı. Gerekçe; Josef&Topal'lı sistemin Fenerbahçe'yi defansif yapmasıydı.



1 PENALTI, 1 GOL

Kocaman, geçen sezon bu ikiliyi bozdu, peş peşe kayıplar yaşanınca geri adım attı. Peş peşe galibiyetlerle takım toparlanırken, Kocaman bu yükselişi Josef ve Topal'a bağladı, "Keşke hiç maceraya girmeseymişim" itirafında bulundu. Cocu da Eljif'li sistemle yenilik yapmak istedi ama çabuk vazgeçti. Benfica maçı gözünü korkuttu. Bursaspor maçında yan yana oynayan ikili, geceye damga vurdu. Topal penaltıyı yaptırdı, Josef galibiyet golünü attı.



RAKAMLARI SÜPER

İkilinin icraatları bununla da sınırlı kalmadı. Topal, 11 kezle maçın en fazla ikili mücadele kazanan, 4 kezle en fazla başarılı çalım atan, yine 4 kezle en fazla hava topu alan ismi oldu. Ayrıca yüzde 84.7 pas isabeti sağladı, 1 top çaldı, 3 uzaklaştırma yaptı, 1 şut ve 1 de kilit pas attı. Josef ise paslarda yüzde 79.2 isabet oranı tutturdu; 2 uzun top ve 3 şut attı, 2 de top çaldı. Josef&Topal'la 4-2-3-1'e dönüş yapan Phillip Cocu'nun bunda ısrar edip etmeyeceği merak ediliyor.



KİM GELSE VAZGEÇEMİYOR

Fenerbahçe ne zaman kötü oynasa, ilk eleştirilen Josef-Topal dizilişi olurdu. "Cocu ile değişir" yorumları yapıldı ama gelenek sürdü. Meşhur ikili, kafasında 4-3-3 planı olan Hollandalı hocayı daha ilk lig maçında 4-2-3-1'e döndürttü.



ELJİF BASKIYI KALDIRAMADI

Cocu'nun, Bursa maçına Eljif Elmas'la başlaması bekleniyordu ancak herkes yanıldı. Hollandalı teknik adam, 18'lik yıldız adayını kulübeye yollayıp Josef ve Topal'ı tercih etti. Cocu'nun, Elijf'i Benfica ile oynanan maçın ikinci yarısında yaşanan baskıyı kıracak performansı gösteremediği için kulübeye çektiği bildirildi. Her şeye rağmen Cocu'nun kalitesine sonuna kadar inandığı Eljif'ten vazgeçmediği belirtiliyor.