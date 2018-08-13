Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal... – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...

    4-3-3 uzmanı , Eljif’li sistemle devrim yapmak istese de çabuk vazgeçti. maçıyla gözü korkan hoca geri adım attı. Josef&Topal ikilisi, maçına damga vurdu

    , bundan önceki üç sezonda çift ön liberolu sistemle oynadı. Bazen zorunluluktan kısa süreli değişiklikler yaşansa da defansın önündeki ikili hiç değişmedi. Josef de Souza ve Mehmet Topal; Vitor Pereira, ve 'ın değişmezleri oldu. Josef'in de Topal'ın da kaliteleri bireysel anlamda tartışılmadı, eleştiriler hep ikisinin bir arada oynatılması üzerinden yapıldı. Gerekçe; Josef&Topal'lı sistemin 'yi defansif yapmasıydı.

    1 PENALTI, 1 GOL
    Kocaman, geçen sezon bu ikiliyi bozdu, peş peşe kayıplar yaşanınca geri adım attı. Peş peşe galibiyetlerle takım toparlanırken, Kocaman bu yükselişi Josef ve Topal'a bağladı, "Keşke hiç maceraya girmeseymişim" itirafında bulundu. Cocu da Eljif'li sistemle yenilik yapmak istedi ama çabuk vazgeçti. maçı gözünü korkuttu. maçında yan yana oynayan ikili, geceye damga vurdu. Topal penaltıyı yaptırdı, Josef galibiyet attı.

    RAKAMLARI SÜPER
    İkilinin icraatları bununla da sınırlı kalmadı. Topal, 11 kezle maçın en fazla ikili mücadele kazanan, 4 kezle en fazla başarılı çalım atan, yine 4 kezle en fazla hava topu alan ismi oldu. Ayrıca yüzde 84.7 pas isabeti sağladı, 1 top çaldı, 3 uzaklaştırma yaptı, 1 şut ve 1 de kilit pas attı. Josef ise paslarda yüzde 79.2 isabet oranı tutturdu; 2 uzun top ve 3 şut attı, 2 de top çaldı. Josef&Topal'la 4-2-3-1'e dönüş yapan 'nun bunda ısrar edip etmeyeceği merak ediliyor.

    KİM GELSE VAZGEÇEMİYOR
    Fenerbahçe ne zaman kötü oynasa, ilk eleştirilen Josef-Topal dizilişi olurdu. "Cocu ile değişir" yorumları yapıldı ama gelenek sürdü. Meşhur ikili, kafasında 4-3-3 planı olan hocayı daha ilk lig maçında 4-2-3-1'e döndürttü.

    ELJİF BASKIYI KALDIRAMADI
    Cocu'nun, Bursa maçına Eljif Elmas'la başlaması bekleniyordu ancak herkes yanıldı. teknik adam, 18'lik yıldız adayını kulübeye yollayıp Josef ve Topal'ı tercih etti. Cocu'nun, Elijf'i ile oynanan maçın ikinci yarısında yaşanan baskıyı kıracak performansı gösteremediği için kulübeye çektiği bildirildi. Her şeye rağmen Cocu'nun kalitesine sonuna kadar inandığı Eljif'ten vazgeçmediği belirtiliyor.

    1. 13.8.2018
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