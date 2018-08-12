Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe-Bursaspor maçında 6'sı Fenerbahçe, 16'sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 kişiye 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığını duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe - Bursaspor maçında taraftarın darp edilmesi iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığını duyuruldu.
Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde dün oynanan maçın ardından deplasman tribünün koridorlarında bir polisin bir taraftarı darp ettiği iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama gelmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan dünkü açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen görevli görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denilirken, bugün de bir açıklama yapıldı.
Fenerbahçe-Bursaspor maçında 6'sı Fenerbahçe, 16'sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığının belirtildiği açıklama şöyle;
"Özellikle Sosyal Medyada Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe-Bursaspor futbol takımları arasındaki TFF Süper Lig müsabakasında misafir seyirci tribünü iç kısmında bir polisin Bursasporlu bir taraftarı darp ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Fenerbahçe-Bursaspor arasında gerçekleşen müsabakada, 6'sı Fenerbahçe, 16'sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmıştır. Ayrıca taraftarın darp edilmesi iddiasıyla ilgili bir Komiser Yardımcısı da açığa alınmış olup konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir.
Sporun rekabet, kardeşlik ve dostluk ruhuna aykırı hiçbir şiddet olayına müsaade edilmeyeceği gibi polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan personel ile ilgili olarak da yasal işlemlerin tavizsiz yapılacağı tüm sporsever halkımıza saygı ile duyurulur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 12.8.2018 13:39
- Güncelleme: 12.8.2018 13:45
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Aslan Benfica macindada ayni sekilde elle oynayin bakin penalti veriyorlarmi vermiyorlarmi görün!
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