Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan mutlusu yok... Süper Lig'deki ilk sınavında dolu tribünler önünde galibiyet sevinci yaşayan Hollandalı hoca, gelecek haftalar öncesi de umut saçtı. Her geçen hafta daha iyi olacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımız bugün (dün) 90 dakika boyunca çok iyi mücadele etti. Belli bölümlerde rakip üstünlüğü alsa da genelde hücumda daha etkili olan taraf bizdik" diye konuştu.



HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

Hollandalı hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Buraya başarılı olmak için geldim. Bu takım ve tribünleri dolduran taraftarlarımızla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir ekip olacağız. Şimdi önümüzde Benfica ile oynayacağımız çok kritik bir karşılaşma var. Tüm konsantrasyonumuzu bu mücadeleye vereceğiz. Taraftarlarımızın önünde bu kez farklı bir kulvarda galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz."