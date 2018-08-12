Cocu: Sıra Benfica'da!
“Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız. Bursa karşısında da hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Şimdi Benfica maçına odaklanacağız”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan mutlusu yok... Süper Lig'deki ilk sınavında dolu tribünler önünde galibiyet sevinci yaşayan Hollandalı hoca, gelecek haftalar öncesi de umut saçtı. Her geçen hafta daha iyi olacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımız bugün (dün) 90 dakika boyunca çok iyi mücadele etti. Belli bölümlerde rakip üstünlüğü alsa da genelde hücumda daha etkili olan taraf bizdik" diye konuştu.
HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ
Hollandalı hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Buraya başarılı olmak için geldim. Bu takım ve tribünleri dolduran taraftarlarımızla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir ekip olacağız. Şimdi önümüzde Benfica ile oynayacağımız çok kritik bir karşılaşma var. Tüm konsantrasyonumuzu bu mücadeleye vereceğiz. Taraftarlarımızın önünde bu kez farklı bir kulvarda galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz."
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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