Cocu: Sıra Benfica'da! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Cocu: Sıra 'da!

    Cocu: Sıra Benfica'da!

    “Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız. karşısında da hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Şimdi maçına odaklanacağız”

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan mutlusu yok... 'deki ilk sınavında dolu tribünler önünde galibiyet sevinci yaşayan Hollandalı hoca, gelecek haftalar öncesi de umut saçtı. Her geçen hafta daha iyi olacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımız bugün (dün) 90 dakika boyunca çok iyi mücadele etti. Belli bölümlerde rakip üstünlüğü alsa da genelde hücumda daha etkili olan taraf bizdik" diye konuştu.

    HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ
    Hollandalı hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Buraya başarılı olmak için geldim. Bu takım ve tribünleri dolduran taraftarlarımızla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir ekip olacağız. Şimdi önümüzde ile oynayacağımız çok kritik bir karşılaşma var. Tüm konsantrasyonumuzu bu mücadeleye vereceğiz. Taraftarlarımızın önünde bu kez farklı bir kulvarda galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz."

    1. 12.8.2018
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