Fenerbahçe’nin ilk golü Giuliano’dan – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’nin ilk golü ’dan

    Fenerbahçe’nin ilk golü Giuliano’dan

    ’nin yeni sezonda ilk golü ’dan geldi.

    'in yeni sezonunda 'nin ilk golü Guliano'dan geldi. 20. dakikada savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Brezilyalı böylece sarı-lacivertliler adına yeni sezonun ilk golünü atmış oldu.
    1. 11.8.2018 23:15
    2. Güncelleme: 11.8.2018 23:51
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