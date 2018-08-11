Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Bursaspor'u ağırladığı mücadelede yeşil-beyazlı ekip penaltı vuruşu kazandı. VAR hakemleri, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in pozisyonu tekrar incelemesini istedi.

Halil Umut Meler, VAR hakemleriyle konuştuktan sonra penaltı kararını atağın başlangıcı için ofsayt kararı vererek iptal etti.