Gel bakalım Benfica!
Fenerbahçeli taraftarlar Benfica'yı dert etmiyor. Sarı-lacivertli futbolseverler şimdiden Salı günkü dev rövanş için havaya girdi. Ali Koç'un başkanlığıyla yeni bir sayfa açan ve kombinelere hücum eden taraftarlar, Kadıköy'ü karnaval yerine çevirip o özlenen eski havayı yaşatarak, turu geçeceklerine inanıyor.
ÖĞRENCİ TARAFTARLARA TEŞEKKÜRLER
Fenerbahçe, Ülker Stadı Migros Alt'ta ilk kez satışa sunulan Öğrenci Tribünü kombinelerinin tamamının tükendiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Fenerbahçemize desteğini bir kez daha gösteren, sarı lacivert aşkla yeni sezonu bekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" denildi.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
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Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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