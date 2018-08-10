Gel bakalım Benfica! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Gel bakalım !

    Gel bakalım Benfica!

    Fenerbahçeli taraftarlar 'yı dert etmiyor. Sarı-lacivertli futbolseverler şimdiden Salı günkü dev rövanş için havaya girdi. 'un başkanlığıyla yeni bir sayfa açan ve kombinelere hücum eden taraftarlar, 'ü karnaval yerine çevirip o özlenen eski havayı yaşatarak, turu geçeceklerine inanıyor.

    ÖĞRENCİ TARAFTARLARA TEŞEKKÜRLER
    Fenerbahçe, Ülker Stadı Migros Alt'ta ilk kez satışa sunulan Öğrenci Tribünü kombinelerinin tamamının tükendiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Fenerbahçemize desteğini bir kez daha gösteren, sarı lacivert aşkla yeni sezonu bekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

    1. 10.8.2018
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