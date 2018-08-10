Fenerbahçeli taraftarlar Benfica'yı dert etmiyor. Sarı-lacivertli futbolseverler şimdiden Salı günkü dev rövanş için havaya girdi. Ali Koç'un başkanlığıyla yeni bir sayfa açan ve kombinelere hücum eden taraftarlar, Kadıköy'ü karnaval yerine çevirip o özlenen eski havayı yaşatarak, turu geçeceklerine inanıyor.



ÖĞRENCİ TARAFTARLARA TEŞEKKÜRLER

Fenerbahçe, Ülker Stadı Migros Alt'ta ilk kez satışa sunulan Öğrenci Tribünü kombinelerinin tamamının tükendiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Fenerbahçemize desteğini bir kez daha gösteren, sarı lacivert aşkla yeni sezonu bekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" denildi.