Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Bursaspor maçı ile Süper Lig yeni sezonuna seyircisi önünde başlıyor. Yeniden Fenerbahçe sloganıyla yola çıkan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk maçında Bursaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların cevabı haberimizde
Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor. 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun olan maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Bursaspor maçı, saat 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe, yeni sezona seyircisi önünde Bursaspor maçı ile başlıyor. Yeni sezon öncesi başkan değişikliği ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe'nin taraftarı, yeni sezondan çok umutlu. Seyircisi önünde başladığı sezon açılış maçlarını genellikle kazanan Fenerbahçe, Bursaspor maçında galip çıkarak sezona iyi başlamak istiyor.
- 10.8.2018 11:00
- Güncelleme: 10.8.2018 11:16
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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