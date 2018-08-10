Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor. 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun olan maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Bursaspor maçı, saat 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, yeni sezona seyircisi önünde Bursaspor maçı ile başlıyor. Yeni sezon öncesi başkan değişikliği ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe'nin taraftarı, yeni sezondan çok umutlu. Seyircisi önünde başladığı sezon açılış maçlarını genellikle kazanan Fenerbahçe, Bursaspor maçında galip çıkarak sezona iyi başlamak istiyor.