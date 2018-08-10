Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> - <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    , maçı ile yeni sezonuna seyircisi önünde başlıyor. Yeniden sloganıyla yola çıkan sarı-lacivertliler, ve Türk futbolunun efsane isimlerinden sezonu ilk maçında 'u konuk ediyor. - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların cevabı haberimizde

    Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2018-2019 Spor Toto Sezonu 1. haftasında , 'u ağırlıyor. 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun olan maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak - maçı, saat 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    , yeni sezona seyircisi önünde maçı ile başlıyor. öncesi başkan değişikliği ve teknik direktör değişikliği yaşayan 'nin taraftarı, yeni sezondan çok umutlu. Seyircisi önünde başladığı sezon açılış maçlarını genellikle kazanan Fenerbahçe, maçında galip çıkarak sezona iyi başlamak istiyor.

    1. 10.8.2018 11:00
    2. Güncelleme: 10.8.2018 11:16
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