Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    , yarın evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerindeki antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle startı verilen antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla noktalandı.
    - Bursaspor mücadelesi yarın saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
    1. 10.8.2018 14:26
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