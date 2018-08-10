Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, yarın evinde oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe - Bursaspor mücadelesi yarın saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
- 10.8.2018 14:26
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Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir"
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal değişecek bir şey yok orda da yenileceksiniz ama burda en az 3 atmalıydık size.
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Zeki Yavru: Bu tepkiyi hiç anlamıyorum
Toplam 1
Yorum
olay oynamak değil olay bedava oynamak hiç değil, yetenek sorunu
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 2
Yorum
yasasın artık basarılar gelir dirar aatif alper roman topal sener isla salih ozan ile
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