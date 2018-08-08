Volkan yetmedi

3 net kurtarış yapmasına rağmen yenilgiyi önleyemeyen 36 yaşındaki eldiven, “Taraftarımızla turu biz geçeceğiz” dedi

Temsilcimiz Fenerbahçe dün Benfica deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönerken, Volkan Demirel önemli kurtarışlar yaptı. 32. dakikada sol kanattan Cervi etkili bir orta açtı. Volkan son anda uçarak çeldiği topu Skrtel son anda uzaklaştırdı. 45'te Ferreyra Volkan ile karşı karşıya geldi. Şutu 36 yaşındaki eldivende kaldı.



50'de Salvio çok uzaktan etkili bir şut çıkardı Volkan çift elle topu çıkarmayı başardı. 69'da Cervi'nin şutunu önleyemeyen tecrübeli eldiven karşılaşma sonrası, "Evimizde mutlaka kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızla turu geçeceğiz. Şanssız bir yenilgi aldık. Karşılaşmada üstün olan taraf bizdik ama sonuç alamadık" diye konuştu.