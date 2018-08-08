Volkan yetmedi
3 net kurtarış yapmasına rağmen yenilgiyi önleyemeyen 36 yaşındaki eldiven, “Taraftarımızla turu biz geçeceğiz” dedi
50'de Salvio çok uzaktan etkili bir şut çıkardı Volkan çift elle topu çıkarmayı başardı. 69'da Cervi'nin şutunu önleyemeyen tecrübeli eldiven karşılaşma sonrası, "Evimizde mutlaka kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızla turu geçeceğiz. Şanssız bir yenilgi aldık. Karşılaşmada üstün olan taraf bizdik ama sonuç alamadık" diye konuştu.
- 8.8.2018 01:48
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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