Benfica'dan Fenerbahçe'ye Ramires çalımı! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'dan 'ye çalımı!

    Benfica'dan Fenerbahçe'ye Ramires çalımı!

      Ligi'nde forması giyen ve takımda teknik direktörle sorunlar yaşadığı için gözden çıkarılan için devreye girdi.

    Ligi'nde forması giyen ve takımda teknik direktörle sorunlar yaşadığı için gözden çıkarılan için devreye girdi. ile de adı anılan Ramires için Portekiz ekibinin yıllık 2 milyon euro verebileceği belirtildi. Transferin önündeki en büyük engelin de oyuncunun Çin'de kazandığı yıllık 6 milyon euro olduğu kaydedildi. Brezilya 'nda 51 maçta forma giyen Ramires, orta sahada görev yapıyor.

    Eski oyuncusu Benfica, 2009'da 7.5 milyon euro'ya Cruzeiro'dan transfer ettiği Ramires'i bir sezon sonra 'ye 22 milyon euro'ya satmıştı. Jiangsu Suning, 6 sene Chelsea'de top koşturan 31 yaşındaki sambacıyı 28 milyon euro'ya renklerine dahil etmişti.

    1. 8.8.2018
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