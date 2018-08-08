Benfica'dan Fenerbahçe'ye Ramires çalımı!
Çin Ligi'nde Jiangsu Suning forması giyen ve takımda teknik direktörle sorunlar yaşadığı için gözden çıkarılan Ramires için Benfica devreye girdi.
Çin Ligi'nde Jiangsu Suning forması giyen ve takımda teknik direktörle sorunlar yaşadığı için gözden çıkarılan Ramires için Benfica devreye girdi. Fenerbahçe ile de adı anılan Ramires için Portekiz ekibinin yıllık 2 milyon euro verebileceği belirtildi. Transferin önündeki en büyük engelin de oyuncunun Çin'de kazandığı yıllık 6 milyon euro olduğu kaydedildi. Brezilya Milli Takımı'nda 51 maçta forma giyen Ramires, orta sahada görev yapıyor.
Eski oyuncusu Benfica, 2009'da 7.5 milyon euro'ya Cruzeiro'dan transfer ettiği Ramires'i bir sezon sonra Chelsea'ye 22 milyon euro'ya satmıştı. Jiangsu Suning, 6 sene Chelsea'de top koşturan 31 yaşındaki sambacıyı 28 milyon euro'ya renklerine dahil etmişti.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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