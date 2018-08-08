Çin Ligi'nde Jiangsu Suning forması giyen ve takımda teknik direktörle sorunlar yaşadığı için gözden çıkarılan Ramires için Benfica devreye girdi. Fenerbahçe ile de adı anılan Ramires için Portekiz ekibinin yıllık 2 milyon euro verebileceği belirtildi. Transferin önündeki en büyük engelin de oyuncunun Çin'de kazandığı yıllık 6 milyon euro olduğu kaydedildi. Brezilya Milli Takımı'nda 51 maçta forma giyen Ramires, orta sahada görev yapıyor.



Eski oyuncusu Benfica, 2009'da 7.5 milyon euro'ya Cruzeiro'dan transfer ettiği Ramires'i bir sezon sonra Chelsea'ye 22 milyon euro'ya satmıştı. Jiangsu Suning, 6 sene Chelsea'de top koşturan 31 yaşındaki sambacıyı 28 milyon euro'ya renklerine dahil etmişti.