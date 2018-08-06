Cardozo: "İlk maçta bitmeli" – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Cardozo: "İlk maçta bitmeli"

    Cardozo: "İlk maçta bitmeli"
    2013 yılındaki eşleşmede attığı gollerle 'nin Avrupa Ligi'nde final hayallerini suya düşüren eski Benficalı ve Trabzonsporlu , "'de oynayan bir Benficalı olarak diyebilirim ki işi ilk maçta bitirmeliyiz. Fenerbahçe karşısında Luz Stadı'nda öyle bir skor almalıyız ki, Fenerbahçe taraftarları tur için umutlarını kessin" dedi. 35 yaşındaki Paraguaylı golcü, ülkesinin ekiplerinden Libertad'da futbol hayatını devam ettiriyor.
    1. 6.8.2018
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