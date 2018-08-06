Benfica için Vardar gibi – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    için gibi

    Benfica için Vardar gibi
    Geçen sezon 'yi eleyen 'ın o dönem kadrosunda yer alan Ytalo'dan rahatsız edici açıklamalar geldi. Şu an 'da oynayan sambacı, "Biz geçen sezon Fenerbahçe için neysek, Fenerbahçe de için o. Onlar bizi ciddiye almadı, elendi. Benfica da işi ciddiye almazsa elenir" dedi.
    1. 6.8.2018
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