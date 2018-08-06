65 bin çılgın! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    65 bin çılgın!

    65 bin çılgın!

    ’yi Lizbon’da çılgın bir taraftar baskısı bekliyor. farklı sokara şartlanırken, 65 bin biletin tamamı tükendi.

    Benficalı taraftarlar, maçına büyük önem veriyor. 65 bin kapasiteli Luz Stadı'nın biletlerinin tamamını tüketen Portekiz ekibinin taraftarları, takviye edilen takımlarını sahada görmek için heyecanlı bir bekleyiş içinde. Sosyal medyadan organize olan , "Fenerbahçe'nin kadrosu geçen sezon Vardar'a elenen kadrodan daha zayıf. 2013'teki kadronun ise çok gerisindeler. Onlara 1975'teki 7-0'lık zaferi bir kez daha hatırlatmak lazım. Santrforsuz takım mı olur! Bize gol atamazlar, en az 5-0 yenmeliyiz" yorumları yapıyorlar.
    1. 6.8.2018
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