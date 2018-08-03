Benfica mesaisi sürüyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda, Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda, Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Ardından çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Benfica maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek
- 3.8.2018 14:13
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 2
Yorum
onr_05 29 YASINDAYIM SONUNDA DOĞRU BIŞILER OLUYOR BU TAKIMDA CAGLIARI MACINA FORMAMI ALIR GELIRIM BASKAN YANINDAYIM..
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 6
Yorum
karado benficya elenmek normal.ancak fb iyi bir yola giriyor.sabır lazm.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 8
Yorum
ULAN ÖZBEK.YAKTIN BİZİ BU ADAMI BAŞIMIZA BELA ETTİN. GÖNDERSEN GİTMİYOR.OYNATSAN OYNAMIYOR.DÜNYANIN DA PARASINI ALIYOR.ÖZBEK-CENK ERG. TRANSFER DEHASI
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