Fenerbahçe'de Benfica maçının hazırlıkları sürüyor
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    mesaisi sürüyor.

    Benfica mesaisi sürüyor.

    , Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda, Portekiz temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda, Portekiz temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Ardından çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
    Sarı-lacivertliler, Benfica maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek

    1. 3.8.2018 14:13
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