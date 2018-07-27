Kara Mbodji'nin Bursaspor ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'nin ve 'nin gündeminde olduğu öne sürüldü

    <a href="/index/kara-mbodji?id=4a450ff4-d7d3-4e9c-ab06-8f923748cfda" class="" rel="tag">Kara Mbodji</a>'nin <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a> ve <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin gündeminde olduğu öne sürüldü

     basını, Anderlecht Kulübü'nün deneyimli stoperi ile ve 'un ilgilendiğini yazdı.

    'da çalışmaları devam ederken, yeni bir isim gündeme geldi. basını Anderlecht Kulübü'nün başarılı stoperi 'nin yaz döneminde takımdan ayrılacağını ve 'den ve 'nin ilgisinin olduğunu yazdı.

    'ın da daha önceden 28 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldığı iddia edilirken, 'deki transfer döneminin devam ettiği ve yakın süreçte gelişmelerin olabileceği belirtildi. Öte yandan özellikle Bursaspor cephesinde geleceği belirsizliğini koruyan stoper oyuncuları Titi ve William Troost-Ekong'un bir başka takıma transfer olma ihtimaline karşın yeşil-beyazlı yönetimin savunma oyuncularını da listesine eklediği öğrenildi. Güncel bonservis değeri 7 milyon Euro'yu bulan 28 yaşındaki oyuncu için kiralama formülü de değerlendiriliyor.
    2015-16 sezonunda 'nın Anderlecht Kulübü'ne 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan , burada forma giydiği 97 maçta 7 gol atıp, 7 de asist kaydetti.

    1. 27.7.2018 15:35
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