Fenerbahçe Andre Ayew transferini açıkladı! Andre Ayew kimdir, kaç yaşındadır? Andre Ayew hangi mevkide oynuyor? Andre Ayew nereli?
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    City'den Andre transferini açıkladı! İşte 'in maliyeti

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/swansea?id=3152c8e6-ef44-43ae-b7a7-d24ba7f10621" class="" rel="tag">Swansea</a> City'den Andre <a href="/index/ayew?id=d7f3a9ce-afa5-4ac0-8c23-b00155ed2055" class="" rel="tag">Ayew</a> transferini açıkladı! İşte <a href="/index/andre-ayew?id=6fc8fc42-5851-476d-a6e2-2d073af8f3b3" class="" rel="tag">Andre Ayew</a>'in maliyeti

    City'den Ganalı forvet Andre 'in transferini açıkladı. Sarı lacivertli yönetim satın alma opsiyonuyla 'i kiraladığını duyurdu. Peki, , kaç yaşındadır? Andre hangi mevkide oynuyor? Merak edilen tüm bilgiler haberimizde

    bombasını patlattı. Hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Kanarya, ekiplerinden 'nın Ganalı yıldızı Andre 'i etti. 28 yaşındaki forvet, F.Bahçe için takımının Avusturya kampından ayrıldı. Satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan için İngiliz kulübüne 1.5 milyon euro ödenecek. Süper golcüye de yıllık 3.2 milyon euro verileceği öğrenildi. Bugün 'a gelip sağlık kontrolünden geçecek , resmi imzayı atacak.

    ANDRE AYEW BUGÜN iSTANBUL'DA


    Kulübü, 'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını dün gece geç saatlerde kamuoyuna duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın (bugün) 'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

    ANDRE AYEW KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?


    Kariyerinde Marsilya, ve City gibi önemli kulüpler bulunan , nerelidir?


    1. 25.7.2018 22:58
    2. Güncelleme: 26.7.2018 10:42
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