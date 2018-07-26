Fenerbahçe transfer bombasını patlattı. Hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Kanarya, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea'nın Ganalı yıldızı Andre Ayew'i transfer etti. 28 yaşındaki forvet, F.Bahçe için takımının Avusturya kampından ayrıldı. Satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Andre Ayew için İngiliz kulübüne 1.5 milyon euro ödenecek. Süper golcüye de yıllık 3.2 milyon euro verileceği öğrenildi. Bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek Ayew, resmi imzayı atacak.

ANDRE AYEW BUGÜN iSTANBUL'DA



Fenerbahçe Kulübü, Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını dün gece geç saatlerde kamuoyuna duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın (bugün) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

ANDRE AYEW KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?



Kariyerinde Marsilya, West Ham United ve Swansea City gibi önemli kulüpler bulunan Andre Ayew kimdir, nerelidir?



