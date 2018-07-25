Cocu'nun gelişiyle felsefe değişti: Geriye oynamak yasak!
Yeni sezondaki Fenerbahçe’yi taraftar çok sevecek! Fenerbahçe kendi yarı sahasında topu kapınca takım direkt olarak ileriye çıkıyor. Top çabuk bir şekilde kanatlara aktarılıp yarı sahaya yerleşiyor...
TOPU KAPAN İLERİYE OYNUYOR
4-3-3 isstemine geçen Fenerbahçe, kendi yarı sahasında topu kaptığında ilk tercih olarak rakip sahaya dikine bir şekilde çıkıyor. Sonrasında bindirme yapan kanat oyuncusuna top aktarılıyor. Geri oynama yok!
TAKIMIN EN ÖNEMLİ SİLAHI PRES
Top kaybı yaşandığında ise hemen pres başlıyor. En kısa sürede top kapılıp rakibin üzerine tekrar gidiliyor. Bu sistemde futbolcular sürekli hareket halinde olduğu için pas bağlantıları da kolaylaşıyor.
BEKLER HÜCUM OYUNCUSU GİBİ
Takım savunması en ilerdeki futbolcudan başlıyor. Bekler ise ayrı bir hücum silahı. Sürekli olarak bindirme yapıyorlar. Zaman zaman 2 bek aynı anda zaman zaman da sırayla bu görevi yerine getiriyorlar.
KOŞU MESAFESİ ÇOK ARTACAK!
Cocu'nun sistemi ciddi bir koşu mesafesi ve fizik güç gerektiyor. Ancak gerekli yüklemelerin yapılıp takımın iyice form tutması durumunda ve nokta transferlerle taraftarların zevkle izleyeceği bir takım uzak değil.
- 25.7.2018
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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