Cocu'nun gelişiyle felsefe değişti: Geriye oynamak yasak! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Cocu'nun gelişiyle felsefe değişti: oynamak yasak!

    Cocu'nun gelişiyle felsefe değişti: Geriye oynamak yasak!

    Yeni sezondaki ’yi taraftar çok sevecek! Fenerbahçe kendi yarı sahasında topu kapınca takım direkt olarak ileriye çıkıyor. Top çabuk bir şekilde kanatlara aktarılıp yarı sahaya yerleşiyor...

    Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte kısa sürede gözle görülür bir şekilde değişim yaşandı. Yıllardır sağlamcı, rölanti futboldan sıkılan Fenerbahçeli taraftarlar Cocu ile birlikte bu sezon seyir zevkine de sahip olacak gibi görünüyor.

    TOPU KAPAN İLERİYE OYNUYOR
    4-3-3 isstemine geçen Fenerbahçe, kendi yarı sahasında topu kaptığında ilk tercih olarak rakip sahaya dikine bir şekilde çıkıyor. Sonrasında bindirme yapan kanat oyuncusuna top aktarılıyor. Geri oynama yok!

    TAKIMIN EN ÖNEMLİ SİLAHI PRES
    Top kaybı yaşandığında ise hemen pres başlıyor. En kısa sürede top kapılıp rakibin üzerine tekrar gidiliyor. Bu sistemde futbolcular sürekli hareket halinde olduğu için pas bağlantıları da kolaylaşıyor.

    BEKLER HÜCUM OYUNCUSU GİBİ
    Takım savunması en ilerdeki futbolcudan başlıyor. ise ayrı bir silahı. Sürekli olarak bindirme yapıyorlar. Zaman zaman 2 bek aynı anda zaman zaman da sırayla bu görevi yerine getiriyorlar.

    KOŞU MESAFESİ ÇOK ARTACAK!
    Cocu'nun sistemi ciddi bir mesafesi ve fizik güç gerektiyor. Ancak gerekli yüklemelerin yapılıp takımın iyice form tutması durumunda ve nokta transferlerle taraftarların zevkle izleyeceği bir takım uzak değil.
    1. 25.7.2018
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