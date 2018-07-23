Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'nin 3. ön eleme turundaki rakibi oldu

    Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu

    hasretini dindirmek isteyen 'nin elemelerdeki ilk rakibi belli oldu. Temsilcimiz Portekiz ekibi ile eşleşti.

    İşte eşleşmeler:

    -Celtic / Rosenborg - AEK Atina
    -Salzburg - Shkendija / FC Sheriff
    -Kızılyıldız / Suduva - / Spartak Trnava
    -Kukesi / Karabağ - BATE Borisov / HJK Helsinki
    - / Midtjylland - / Hapoel Beer Sheva
    -Cluj / Malmö - Ludogorets / FC Vidi
    -Standard Liege - Ajax / Strum Graz
    -Benfica - FENERBAHÇE
    -    Slavia Prag -
    -PAOK / Basel - Spartak

    İlk maç 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de, rövanş 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

    BEFİCA'YA KARŞI TARİHİ HEZİMET
    , Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 'ya karşı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turda Benfica ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 7-0 kaybeden , Avrupa'da tarihinin en farklı yenilgisini gördü. Fenerbahçe, İstanbul'daki ikinci maçı Engin Verel'in golüyle 1-0 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.

    BENFİCA İLE 4 KEZ KARŞILAŞTI
    Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonundaki eşleşmenin ardından Fenerbahçe ile Benfica, 2012-2013 sezonu Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 3-1 kaybederek, finale çıkma şansını yitirdi.

    PORTEKİZLİLERLE 10 MAÇ
    Fenerbahçe, Portekiz temsilcileriyle tarihinde 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da farklı kulvarlarda Benfica ile 4, Vitoria Guimaraes, Porto ve Braga ile ikişer kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Portekiz takımlarıyla oynadığı maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesindeki 21 gol engel olamadı.

    MAÇLARINI LİZBON'DA OYNUYOR
    Benfica, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor. 1954 yılında inşa edilen stat, 2002 yılında yıkılarak yeniden yapıldı. 66 bin 147 kişi kapasiteye sahip stat, 2004 Avrupa Şampiyonası finaline de ev sahipliği yaptı.

    1. 23.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN