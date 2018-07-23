İşte eşleşmeler:



-Celtic / Rosenborg - AEK Atina

-Salzburg - Shkendija / FC Sheriff

-Kızılyıldız / Suduva - Legia Varşova / Spartak Trnava

-Kukesi / Karabağ - BATE Borisov / HJK Helsinki

-Astana / Midtjylland - Dinamo Zagreb / Hapoel Beer Sheva

-Cluj / Malmö - Ludogorets / FC Vidi

-Standard Liege - Ajax / Strum Graz

-Benfica - FENERBAHÇE

-Slavia Prag - Dinamo Kiev

-PAOK / Basel - Spartak Moskova

İlk maç 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de, rövanş 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

BEFİCA'YA KARŞI TARİHİ HEZİMET

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini Benfica'ya karşı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turda Benfica ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 7-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da tarihinin en farklı yenilgisini gördü. Fenerbahçe, İstanbul'daki ikinci maçı Engin Verel'in golüyle 1-0 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.



BENFİCA İLE 4 KEZ KARŞILAŞTI

Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonundaki eşleşmenin ardından Fenerbahçe ile Benfica, 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 3-1 kaybederek, finale çıkma şansını yitirdi.



PORTEKİZLİLERLE 10 MAÇ

Fenerbahçe, Portekiz temsilcileriyle tarihinde 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da farklı kulvarlarda Benfica ile 4, Vitoria Guimaraes, Porto ve Braga ile ikişer kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Portekiz takımlarıyla oynadığı maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesindeki 21 gol engel olamadı.

MAÇLARINI LİZBON'DA OYNUYOR

Benfica, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor. 1954 yılında inşa edilen stat, 2002 yılında yıkılarak yeniden yapıldı. 66 bin 147 kişi kapasiteye sahip stat, 2004 Avrupa Şampiyonası finaline de ev sahipliği yaptı.