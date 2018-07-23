Fenerbahçe transferleri TFF'ye bildiremiyor! – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    transferleri 'ye bildiremiyor!

    Fenerbahçe transferleri TFF'ye bildiremiyor!

    Berke, Barış ve Ferdi’nin isimleri ’ye bildirilmemişti. Nedeni belli oldu. Bunun için oyuncu satışı yapılması gerekiyor

    Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu eden , bu oyuncular hakkında henüz 'ye resmi bildirimi yapmamıştı. Bunun nedeni ise Fernandao'nun satışından gelen 2 milyon 550 bin euro'luk gelirin 3 oyuncunun transfer edilmesinden doğan 6.4 milyon euro'luk (Berke ve Barış: 4 milyon euro, Ferdi: 2.4 milyon euro) gideri karşılamaması.

    Üç oyuncunun isimlerinin TFF'ye bildirilmesi durumunda 'ya raporlama yapılması gerekiyor. Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasına göre sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Kiralık anlaşmaları ve bonservisi elinde olan futbolcuların transferleri buna dahil değil.

    1. 23.7.2018
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