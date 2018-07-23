Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncular hakkında henüz TFF'ye resmi bildirimi yapmamıştı. Bunun nedeni ise Fernandao'nun satışından gelen 2 milyon 550 bin euro'luk gelirin 3 oyuncunun transfer edilmesinden doğan 6.4 milyon euro'luk (Berke ve Barış: 4 milyon euro, Ferdi: 2.4 milyon euro) gideri karşılamaması.



Üç oyuncunun isimlerinin TFF'ye bildirilmesi durumunda UEFA'ya raporlama yapılması gerekiyor. Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasına göre sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Kiralık anlaşmaları ve bonservisi elinde olan futbolcuların transferleri buna dahil değil.