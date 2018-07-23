Fenerbahçe transferleri TFF'ye bildiremiyor!
Berke, Barış ve Ferdi’nin isimleri TFF’ye bildirilmemişti. Nedeni belli oldu. Bunun için oyuncu satışı yapılması gerekiyor
Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncular hakkında henüz TFF'ye resmi bildirimi yapmamıştı. Bunun nedeni ise Fernandao'nun satışından gelen 2 milyon 550 bin euro'luk gelirin 3 oyuncunun transfer edilmesinden doğan 6.4 milyon euro'luk (Berke ve Barış: 4 milyon euro, Ferdi: 2.4 milyon euro) gideri karşılamaması.
Üç oyuncunun isimlerinin TFF'ye bildirilmesi durumunda UEFA'ya raporlama yapılması gerekiyor. Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasına göre sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Kiralık anlaşmaları ve bonservisi elinde olan futbolcuların transferleri buna dahil değil.
- 23.7.2018
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Fenerbahçe transferleri TFF'ye bildiremiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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