Persie bu kez rakip
- 21.7.2018
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Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!
Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!
Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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