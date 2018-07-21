Persie bu kez rakip – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Persie bu kez rakip

    Persie bu kez rakip
    Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu , ayrılığından sonra ilk kez F.Bahçe'ye karşı mücadele edecek. Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Hollandalı, 2.5 sezon forma giydiği F.Bahçe'de attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, bekleneni verememişti.
    1. 21.7.2018
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