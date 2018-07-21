Ferdi Kadıoğlu’na ilgi – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    ’na ilgi

    Ferdi Kadıoğlu’na ilgi

    ’nin yeni transferi ’na taraftarlar ve top toplayıcı çocuklar ilgi gösterdi.

    'nin 'den ettiği 'na taraftarlar ilgi gösterdi. Maç öncesinde taraftarların tezahüratlarla tribüne çağırdığı Ferdi Kadıoğlu daha sonra saha kenarında bulunan top toplayıcı çocuklarla fotoğraf çektirdi.
    1. 21.7.2018 23:26
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