F.Bahçe’yi üzecek plan – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe’yi üzecek plan

    F.Bahçe’yi üzecek plan
    SARI-Lacivertlierin renklerine katmaya çalıştığı Yannick Bolasie için kulübü Everton'un başka planı var. temsilcisi, Wilfried Zaha transferinde Bolasie'yi takasta kullanmayı düşünüyor. 'ın Zaha için 60 milyon sterlin istediği ancak Everton'ın bu miktarı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi.
    1. 21.7.2018
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