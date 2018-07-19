Van Beek için hevesli! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Beek için hevesli!

    Van Beek için hevesli!
    'NIN Algemeen Dagblad gazetesi, 'nin Feyenoord'lu Sven Beek için hevesli olduğunu yazdı. Daha önce sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki stoper için yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifi Feyenoord'un az bulduğu belirtilmişti. FFP kısıtlaması bulunan Fenerbahçe'nin Van Beek için formül arayışı içinde olduğu ifade ediliyor.
    1. 19.7.2018
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