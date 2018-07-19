Emenike çelik satacak – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Emenike çelik satacak

    Emenike çelik satacak
    KULÜP aramak için 'ye gelen , ticarete girmeye hazırlanıyor. Erciyesspor'un eski başkanı iş adamı , "Emenike ile bir toplantı yapacağız. başta olmak üzere bazı ülkelerine demir, çelik ihratacatı yapmayı planlıyoruz. Bu konuda ortaklığımız söz konusu" dedi.
    1. 19.7.2018
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