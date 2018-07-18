Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi

    F.Bahçe’nin tecrübeli kalecisi antrenmanlardaki performansıyla Cocu’nun gözdesi oldu

    Fenerbahçe'de 'in yeri garanti. Teknik direktör Phillip Cocu yeni sezonda kaleyi tecrübeli kaleciye emanet etmeyi planlıyor. Kamerunlu kaleci Kameni ve yeni transfer genç kaleci Berke Özer tecrübeli kaleciyi zorlayamadı. Antrenmanlarda çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başaran tecrübeli kaleci ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla göz doldurdu.
    1. 18.7.2018 08:33
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