Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham

    Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham

    , 'deki ikinci hazırlık karşılaşmasını, bugün temsilcilerinden Fulham'la oynayacak.

    , 'deki ikinci hazırlık karşılaşmasını, bugün temsilcilerinden Fulham'la oynayacak. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşma D Smart 77. Kanal'dan naklen yayınlanacak. Sarılacivertliler, 'da İstanbul- spor'la 1-1 berabere kalırken, İsviçre'de ise Lozan'a 2-1 mağlup olmuştu.

    1. 18.7.2018
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