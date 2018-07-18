Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham
Fenerbahçe, İsviçre'deki ikinci hazırlık karşılaşmasını, bugün Preimer Lig temsilcilerinden Fulham'la oynayacak.
Fenerbahçe, İsviçre'deki ikinci hazırlık karşılaşmasını, bugün Preimer Lig temsilcilerinden Fulham'la oynayacak. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşma D Smart 77. Kanal'dan naklen yayınlanacak. Sarılacivertliler, İstanbul'da İstanbul- spor'la 1-1 berabere kalırken, İsviçre'de ise Lozan'a 2-1 mağlup olmuştu.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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