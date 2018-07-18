Fener gençleri garantiye aldı

Fenerbahçe'nin, Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı ve Berke Özer'le NEC Nijmegen'den renklerine kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun kontratlarına yüksek serbest kalma bedelleri yazdığı belirlendi. Büyük potansiyelleri olan üç gencin, böylece gelecekte ellerini kolunu sallayarak başka takımlara gitmesinin önü kesildi.