Fener gençleri garantiye aldı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Fener gençleri garantiye aldı

    Fener gençleri garantiye aldı

    'nin, Altınordu'dan ettiği ve 'le 'den renklerine kattığı 'nun kontratlarına yüksek serbest kalma bedelleri yazdığı belirlendi.

    'nin, Altınordu'dan ettiği ve 'le 'den renklerine kattığı 'nun kontratlarına yüksek serbest kalma bedelleri yazdığı belirlendi. Büyük potansiyelleri olan üç gencin, böylece gelecekte ellerini kolunu sallayarak başka takımlara gitmesinin önü kesildi.

    1. 18.7.2018
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