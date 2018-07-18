Barış Alıcı: "Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam" – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    : "Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam"

    Barış Alıcı: "Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam"

    'nin yeni transferi , sarı-lacivertli taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." dedi.

    ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 'nin Altınordu'dan transferi Barış, tüm takımın kendisine sahip çıktığını ifade etti.

    Genç futbolcu Barış, uzun yıllar Fenerbahçe'de ter dökmek isteğinin altını çizerek, "'de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." değerlendirmesinde bulundu.

    Eski bir Altınordu oyuncusu olan ve 'nın Roma takımında top koşturan 'in, Fenerbahçe'ye olmasının ardından kendisine mesaj attığını aktaran Barış, "Onun izinden gitmek de benim için gurur verici." ifadesini kullandı.

    1. 18.7.2018 22:47
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