Barış Alıcı: "Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı, sarı-lacivertli taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış, tüm takımın kendisine sahip çıktığını ifade etti.
Genç futbolcu Barış, uzun yıllar Fenerbahçe'de ter dökmek isteğinin altını çizerek, "Kadıköy'de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." değerlendirmesinde bulundu.
Eski bir Altınordu oyuncusu olan ve İtalya'nın Roma takımında top koşturan Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kendisine mesaj attığını aktaran Barış, "Onun izinden gitmek de benim için gurur verici." ifadesini kullandı.
- 18.7.2018 22:47
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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