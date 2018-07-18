İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış, tüm takımın kendisine sahip çıktığını ifade etti.

Genç futbolcu Barış, uzun yıllar Fenerbahçe'de ter dökmek isteğinin altını çizerek, "Kadıköy'de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." değerlendirmesinde bulundu.

Eski bir Altınordu oyuncusu olan ve İtalya'nın Roma takımında top koşturan Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kendisine mesaj attığını aktaran Barış, "Onun izinden gitmek de benim için gurur verici." ifadesini kullandı.