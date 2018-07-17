F.Bahçe'de bir dönem resmen kapandı! Tek patron Comolli...
Fenerbahçe bir dönem resmen kapandı... Bundan böyle başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini,Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel durumlar dışında kimse görmeyecek.
- 17.7.2018 09:25
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Ünal Karaman: "Panik gereksiz"
Toplam 1
Yorum
sönmez yaa arkadaşlar bu gs sempatisi ts ye nereden geliyor şimdi de Yusuf yazıcı yaa satın bu ts yi bizde kurtulalım sizde akıl varmı ?
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Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon
Toplam 3
Yorum
svaş Fabriano,G.Gönül,Caner,Necip,Love,Querasma,Babel,Vida ve Lens satılmalı.
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Quaresma: Geliyorum
Toplam 1
Yorum
KUEREŞMA HOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYY ADAMSINN QUARESMEEE
F.Bahçe'de bir dönem resmen kapandı! Tek patron Comolli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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