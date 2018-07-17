Tesislerde son söz Comolli'nin
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    F.Bahçe'de bir dönem resmen kapandı! Tek patron ...

    F.Bahçe'de bir dönem resmen kapandı! Tek patron <a href="/index/comolli?id=3b3fec39-84d6-4d6d-96e8-287ee59cb562" class="" rel="tag">Comolli</a>...

    Fenerbahçe bir dönem resmen kapandı... Bundan böyle başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini,Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel durumlar dışında kimse görmeyecek.

    1. 17.7.2018 09:25
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