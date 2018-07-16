Kombine nöbeti – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    nöbeti

    Kombine nöbeti
    Yeni sezondaki hiç saha maçları için bu sabah sadece öğrencilere sunulacak sınırlı sayıdaki için Ülker Stadı'nın önünde dün akşamdan itibaren uzun kuyruklar oluştu. Migros Alt Tribünde özel bölümde yer almak isteyen öğrenciler, sabaha kadar nöbet tuttular.
    1. 16.7.2018
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