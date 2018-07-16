Ferdi Kadıoğlu kampa katıldı – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    kampa katıldı

    Ferdi Kadıoğlu kampa katıldı
    Son transfer da kampa katıldı. 19 yaşındaki futbolcu, öğlen saatlerinde Lozan'a gelirken, akşam sarı-lacivertli takım ile ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Phillip Cocu ve takım arkadaşlarıyla tanışan Kadıoğlu'na Cocu başarı dileğinde bulundu. Comolli, Ferdi'nin Avrupa'nın gelecek vaat eden oyuncuları arasında yer aldığını ve takıma güç katacağını dile getirmişti.
    1. 16.7.2018
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