Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu idmana çıktı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'de idmana çıktı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/ferdi-kadioglu?id=93aecb8a-9184-41b6-97a7-b73e4f702a62" class="" rel="tag">Ferdi Kadıoğlu</a> idmana çıktı

    hazırlıklarını 'nin Lozan kentinde yaptığı kamp ile sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı.

    hazırlıklarını 'nin Lozan kentinde yaptığı kamp ile sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı TSİ 15.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla noktalandı. 'de öğle yemeği öncesinde sarı lacivertli takımın kampına dahil olan , ilk idmanına çıktı. Öte yandan hafif ağrıları bulunan , kontrol amaçlı dinlendirilirken sabah yapılan çalışmada adalesinde ağrı bulunduğu için düz koşu yapan , takımla birlikte çalışmalara başladı.

    , hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

    1. 15.7.2018 19:22
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