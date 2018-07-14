Mina açık kapı bıraktı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    açık kapı bıraktı

    Mina açık kapı bıraktı
    ADI F.Bahçe ve G.Saray ile anılan , geleceği hakkında konuştu. Barça'da zor günler geçirdiğini belirten yıldız transfer için açık kapı bıraktı. Kolombiyalı stoper, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. 'da mı yoksa başka bir yer mi... Nerede olursa olsun en iyisini vereceğim" dedi.
    1. 14.7.2018
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