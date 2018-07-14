'Cocu pişman' – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'Cocu pişman'

    'Cocu pişman'
    'nın AD gazetesinden Maarten Wijffels, Cocu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Wijffels, Fox TV'de katıldığı canlı yayında, "PSV şimdiden 20 milyon euro'ya 3 oyuncu aldı. 'İstediğin oyuncuyla çalışacaksın' sözüyle FenerbBahçe'ye giden Cocu ise forvetsiz sezona hazırlanıyor. İnanmak istemiyorum ama Cocu'nun 'Çok pişmanım' dediği konuşuluyor" sözlerini kullandı.
    1. 14.7.2018
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