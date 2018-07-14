Altınordu'nun gözü Cocu'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hafta başında kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı'yı sattığı Fenerbahçe'nin gençlerine göz dikti.
İzmir ekibi, sarı-lacivertlilerden genç sağ kanat oyuncusu Samed Karakoç'u liste başı yaptı. Altınordu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun İsviçre kampı sonrası 21 yaşındaki Samed'le ilgili vereceği kararı bekliyor.
Hollandalı teknik adamın genç kramponu kadrosunda düşünmemesi halinde kırmızı-lacivertliler devreye girerek hamle yapacak. Samed alt yaş gruplarında 46 kez milli formayı terletirken, kupada toplam 10 maçta 2 gol attı. Fenerbahçe yönetiminin gençleri kiralama konusunda Altınordu'ya yardımcı olacağı belirtildi. İzmir ekibi Fenerbahçe'nin diğer yıldız adaylarını da mercek altına aldı.
- 14.7.2018 12:24
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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