Altınordu'nun gözü Cocu'da
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    'nun gözü Cocu'da

    Altınordu'nun gözü Cocu'da

    1. Lig ekiplerinden , hafta başında kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı'yı sattığı 'nin gençlerine göz dikti.

    ekibi, sarı-lacivertlilerden genç sağ kanat oyuncusu Samed Karakoç'u liste başı yaptı. , Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun kampı sonrası 21 yaşındaki Samed'le ilgili vereceği kararı bekliyor.

    Hollandalı teknik adamın genç kramponu kadrosunda düşünmemesi halinde kırmızı-lacivertliler devreye girerek hamle yapacak. Samed alt yaş gruplarında 46 kez milli formayı terletirken, kupada toplam 10 maçta 2 gol attı. Fenerbahçe yönetiminin gençleri kiralama konusunda Altınordu'ya yardımcı olacağı belirtildi. İzmir ekibi Fenerbahçe'nin diğer yıldız adaylarını da mercek altına aldı.

    1. 14.7.2018 12:24
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