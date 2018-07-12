Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'den jübile açıklaması!
Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, kampta açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki kaleci öncelikle transfer sürecini anlattı. Volkan "Takımla birlikte 3. günüm. Takım içerisindeydim ama bir uzun bir anlaşma süresi geçti. Hem benim hem de kulübüm için en doğru kararı vermek için bekledik. Güzel bir diyalog sonrasında anlaşma sağlandı. Kulübüme, başkanım Ali Koç'a, teknik direktör Cocu'ya, sportif direktör Comolli'ye teşekkür ediyorum. Bana verdikleri değer ve anlam çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
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Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'den jübile açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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