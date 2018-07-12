Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, kampta açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki kaleci öncelikle transfer sürecini anlattı. Volkan "Takımla birlikte 3. günüm. Takım içerisindeydim ama bir uzun bir anlaşma süresi geçti. Hem benim hem de kulübüm için en doğru kararı vermek için bekledik. Güzel bir diyalog sonrasında anlaşma sağlandı. Kulübüme, başkanım Ali Koç'a, teknik direktör Cocu'ya, sportif direktör Comolli'ye teşekkür ediyorum. Bana verdikleri değer ve anlam çok güzeldi" ifadelerini kullandı.



