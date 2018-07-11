Berke Özer ve Barış Alıcı Fenerbahçe'de
Altınordu, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç file bekçisi Berke Özer ve genç orta saha oyuncusu Barış Alıcı'nın bu sezondan itibaren sarı lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Kulübümüz, Altınordu'da forma giyen Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine bağladı. A milli takıma kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren "Çubuklu" formamızın başarısı için ter dökecekler. Berke ve Barış'a Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz."
?? Fenerbahçemiz, Altınordu FK forması giyen kaleci @brkozer1 ile anlaşma sağladı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 10 Temmuz 2018
?? HOŞ GELDİN BERKE ÖZER! ?? pic.twitter.com/gpaChrmyX7
COCU: "KULÜBÜMÜZE 2 YETENEKLİ GENÇ OYUNCU KATIYOR OLMAK ÇOK GÜZEL"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, iki yeni transfer hakkında, "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek" dedi.
?? Fenerbahçemiz, Altınordu FK forması giyen @BarisAlici7 ile anlaşma sağladı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 10 Temmuz 2018
?? HOŞ GELDİN BARIŞ ALICI! ?? pic.twitter.com/oQobasu9Bt
- 10.7.2018 22:38
- Güncelleme: 11.7.2018 07:38
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Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Berke Özer ve Barış Alıcı Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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