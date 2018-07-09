Bast Dost’ta FIFA korkusu! Fenerbahçe... – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Bast Dost’ta korkusu! ...

    Bast Dost’ta FIFA korkusu! Fenerbahçe...

    Sporting, kontratını fesheden Rui Patricio’ya imza attıran Wolverhampton’dan yoluyla 54 milyon euro istedi. F.Bahçe, durumu aynı olan Bas Dost’ta geri adım attı

    Bas Dost transferinde F.Bahçe'nin gözünü korkutan bir gelişme yaşandı. , taraftar saldırısını gerekçe gösterip kontratını fesheden kaleci Rui Patricio'nun Wolverhampton'a imza atmasını 'ya taşıdı.

    Abola gazetesine göre; Sporting, ekibinden FIFA kanalıyla 54 milyon euro talep etti. Gazete, benzer durumdaki Bas Dost, Ribeiro, Battaglia, Leao, Carvalho, Fernandes, Gelson ve Podence'yle bu yüzden hiçbir kulübün imza atmaya yanaşmadığını yazdı. F.Bahçe, astronomik bir bonservis bedeli ile karşı karşıya kalmamak için Bas Dost'ta beklemeye geçti.


    15 MİLYON EURO İSTİYOR
    Sportıng Lizbon, tek taraflı fesih yoluna giden oyuncularına göz açtırmıyor. Portekiz ekibi, kontratı süren hiçbir futbolcunun bonservis bedeli ödemeden ayrılamayacağını savunuyor. Sporting, bonservisine 15 milyon euro istediği Bas Dost'un durumunu da FİFA'ya taşıdı.
    1. 9.7.2018
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