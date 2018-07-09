Bast Dost’ta FIFA korkusu! Fenerbahçe...
Sporting, kontratını fesheden Rui Patricio’ya imza attıran Wolverhampton’dan FIFA yoluyla 54 milyon euro istedi. F.Bahçe, durumu aynı olan Bas Dost’ta geri adım attı
Abola gazetesine göre; Sporting, Premier Lig ekibinden FIFA kanalıyla 54 milyon euro talep etti. Gazete, benzer durumdaki Bas Dost, Ribeiro, Battaglia, Leao, Carvalho, Fernandes, Gelson ve Podence'yle bu yüzden hiçbir kulübün imza atmaya yanaşmadığını yazdı. F.Bahçe, astronomik bir bonservis bedeli ile karşı karşıya kalmamak için Bas Dost'ta beklemeye geçti.
15 MİLYON EURO İSTİYOR
Sportıng Lizbon, tek taraflı fesih yoluna giden oyuncularına göz açtırmıyor. Portekiz ekibi, kontratı süren hiçbir futbolcunun bonservis bedeli ödemeden ayrılamayacağını savunuyor. Sporting, bonservisine 15 milyon euro istediği Bas Dost'un durumunu da FİFA'ya taşıdı.
- 9.7.2018
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
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mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
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